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В Дамаске 27 человек погибли из-за обстрелов боевиков

Анастасия Евдокимова
21:40 27.03.2018
Нарушая режим прекращения огня, боевики постоянно обстреливают жилые кварталы Дамаска и его пригородов.
В Дамаске 27 человек погибли из-за обстрелов боевиков
Фото: Ammar Safarjalani ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток зафиксированы случаи нарушения в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Деръа. Об этом на брифинге сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Не прекращаются минометные обстрелы жилых кварталов Дамаска и его пригородов. Произвол экстремистов по отношению к мирным жителям столицы продолжается. В течение дня боевики незаконных вооруженных формирований из района Мухайям-Эль-Ярмук провинции Дамаск шесть раз обстреляли столичные кварталы, выпущено 13 мин. Погибли 27 и ранены 58 мирных жителей. Есть разрушения.

Несмотря на сложную обстановку гуманитарная операция в Восточной Гуте продолжается. По инициативе российской стороны введена в действие двадцать девятая «гуманитарная пауза».

Под контролем Центра по примирению враждующих сторон, с соблюдением усиленных мер безопасности, по гуманитарному коридору «Арбил» четвертый день продолжается вывод боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман» и членов их семей. Вчера через этот гуманитарный коридор вышло 6 749 человек.

Всего с начала гуманитарной операции к исходу прошедших суток из населенных пунктов Арбил, Джаубар, Айн-Терма и Замалька выведено 13 190 боевиков и членов их семей. Все они доставлены в населенный пункт Калъат Аль-Мудик зоны деэскалации «Идлиб». Для жителей населенного пункта Дума продолжает работу гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин. Здесь развернуты все необходимые элементы инфраструктуры для оказания им помощи. Всего с 28 февраля через коридор анклав покинуло 25 755 человек. Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии Центра по примирению было выведено 121 729 человек.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Деръа. Жителям переданы продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 123 тонны.

Оказана гуманитарная помощь жителям города Алеппо. Людям выдана тонна свежего хлеба. Жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 83 сирийцам, в том числе 39 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 150 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 607 человек.

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