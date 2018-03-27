Россиян призывают срочно забрать документы из консульства в Сиэтле

Соответствующее обращение опубликовало в своем Twitter посольство России в США:

«В связи с предстоящим закрытием Генерального консульства в Сиэтле обращаемся с настоятельной просьбой ко всем гражданам, чьи документы (паспорта, доверенности, справки и т.п.) готовы и находятся в Генконсульстве срочно обратиться в данное консульское учреждение для их получения».

Сергей Скрипаль был отравлен неизвестным газом в Солсбери (Великобритания), при этом практически сразу в случившемся была обвинена Россия. Британия выслала из страны российских дипломатов, на что последовал симметричный ответ МИД России. На прошлой неделе на заседании глав стран ЕС премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заручилась поддержкой США и ряда стран Евросоюза в «деле Скрипаля». Причем активнее всех Британию поддержали США: уже объявлено о высылке из страны 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже назвал антироссийскую дипломатическую кампанию «хамством».

В свою очередь, россияне в Twitter проголосовали за закрытие американского генконсульства в Санкт-Петербурге: таким образом, у Штатов остается, помимо посольства, лишь консульства в Екатеринбурге и во Владивостоке.