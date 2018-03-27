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Россиян призывают срочно забрать документы из консульства в Сиэтле

Дмитрий Семенов
20:59 27.03.2018
Накануне Соединенные Штаты объявили о закрытии Генерального консульства в Сиэтле в связи с «делом Скрипаля». Россиянам предлагают забрать из консульства свои документы.
Россиян призывают срочно забрать документы из консульства в Сиэтле
Фото: pixabay.com

Соответствующее обращение опубликовало в своем Twitter посольство России в США:

 «В связи с предстоящим закрытием Генерального консульства в Сиэтле обращаемся с настоятельной просьбой ко всем гражданам, чьи документы (паспорта, доверенности, справки и т.п.) готовы и находятся в Генконсульстве срочно обратиться в данное консульское учреждение для их получения».

Сергей Скрипаль был отравлен неизвестным газом в Солсбери (Великобритания), при этом практически сразу в случившемся была обвинена Россия. Британия выслала из страны российских дипломатов, на что последовал симметричный ответ МИД России. На прошлой неделе на заседании глав стран ЕС премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заручилась поддержкой США и ряда стран Евросоюза в «деле Скрипаля». Причем активнее всех Британию поддержали США: уже объявлено о высылке из страны 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже назвал антироссийскую дипломатическую кампанию «хамством».

В свою очередь, россияне в Twitter проголосовали за закрытие американского генконсульства в Санкт-Петербурге: таким образом, у Штатов остается, помимо посольства, лишь консульства в Екатеринбурге и во Владивостоке. 

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