Украина подсчитала убытки от Крымского моста

По мнению министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, страна недосчиталась десятков миллионов гривен в своем бюджете уже в процессе строительства Крымского моста. Об этом сообщает РИА Новости. Украинский министр выразил также недовольство тем фактом, что Россия не согласовала с Киевом вопрос о строительстве моста через Керченский пролив и запуск движения по нему, запланированного к началу туристического сезона в Крыму.

Украинская сторона неоднократно пыталась прекратить или хотя бы приостановить строительство 19-километровой переправы. Так, вскоре после начала строительства в эфире радио «Свобода» ряд украинских экспертов рассматривал различные варианты уничтожения моста как военного объекта. В частности, лидер запрещенного на территории России «Меджлиса крымских татар» Мустафа Джемилев предлагал мост разбомбить. Другой лидер «Меджлиса» Ленур Ислямов заявил о намерении блокировать движение по мосту, а также ввести санкции против людей, попадающих на территорию полуострова таким образом.В самом Крыму эти планы назвали бредом.

Против строительства моста выступали и украинские «экологи», предрекавшие гибель экосистемы Азовского моря после завершения строительства. Однако их утверждения не были подтверждены какими-либо исследованиями. И, наконец, в ноябре 2017 года сам Владимир Омелян призывал ввести против России дополнительные санкции, чтобы остановить строительство Крымского моста.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на конец мая – начало июня, хотя оно и будет ограниченным. Полностью для автомобилей мост откроется в декабре 2018 года, для железнодорожных сообщений – в 2019 году.