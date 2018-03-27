Посольство РФ расценивает как недружественный шаг высылку дипломатов из Молдавии

Посольство России расценивает как недружественный шаг высылку троих российских дипломатов из Молдавии.

Ранее сообщалось, что Молдавия высылает трех сотрудников посольства России в этой стране.

26 марта США, Канада и почти два десятка европейских государств решили выступить единым фронтом в поддержку Лондона и объявили персонами нон грата более ста российских дипломатических работников. В Москве это назвали дешевым «политическим демаршем».