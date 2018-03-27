Собрание Нацгвардии России началось с минуты молчания

Участники торжественного собрания по случаю дня Войск национальной гвардии почтили память жертв пожара в Кемерове минутой молчания.

В связи с трагедией все праздничные мероприятия отменили. Глава Нацгвардии Виктор Золотов обратился к собравшимся с приветствием и поблагодарил за службу ветеранов и действующий личный состав.

27 марта отмечается День войск национальной гвардии Российской Федерации, установленный указом президента РФ от 16 января 2017 года в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии России.