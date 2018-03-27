Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

За непрохождение техосмотра будет грозить уголовное наказание

Дмитрий Семенов
19:29 27.03.2018
С соответсвующей инициативой выступает Министерство транспорта России.
За непрохождение техосмотра будет грозить уголовное наказание
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Уже в этом году ужесточаются требования к регулярному прохождению техосмотра автолюбителями. В частности, человеческий фактор в этом процессе будет практически полностью устранен.

Штраф за отсутствие техосмотра для автовладельцев составит 800 рублей (сейчас - 500 рублей при первом подобном нарушении), при этом взиматься он будет автоматически. Всю информацию будут предоставлять камеры видео-фиксации нарушений.

Как сообщает интернет-портал Motor Page, в пунктах инструментального контроля будет введена видеосъемка проверки технического состояния автомобиля. А видеофайлы – загружаться в базу данных Единой автоматизированной информационной системы ТО (ЕАИСТО). Здесь же будут находится данные диагностической карты авто, которая, возможно, уже в этом году станет исключительно электронной.

По задумке Минтранса, если камера видео-фиксации обнаружит в базе данных ЕАИСТО нестыковку – например, наличие диагностической карты при отсутствии видеофайлов прохождения техосмотра, - автомобилист получит штрафную квитанцию уже на 10 тысяч рублей. Оператору же диагностического центра, оформившему подобную карту, грозит ответственность вплоть до уголовной.

Ранее стали известны новые требования к состоянию транспортных средств, представляемых для техосмотра.

Столь суровые меры вызваны катастрофическим состоянием ряда транспортных средств: после передачи функций ТО от ГИБДД к диагностическим центрам, прохождение техосмотра стало практически фикцией, а некоторые страховщики при покупке полисов ОСАГО сами предлагают купить у них диагностическую карту.

Правда, ряд экспертов сомневается в действенности новых правил: Минтранс предлагает передать базу ЕАИСТО из ведения МВД Российскому союзу автостраховщиков и прогнозируют коммерческую заинтересованность последнего. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Ученые открыли неизвестный ранее орган человека
Дата27.03.2018, 16:38
Ученые открыли неизвестный ранее орган человека
В Хабаровском крае военные ВВО восстановили железнодорожное полотно после диверсии условного противника
Дата27.03.2018, 03:30
В Хабаровском крае военные ВВО восстановили железнодорожное полотно после диверсии условного противника
Сборная России уступила Франции в контрольном матче
Дата27.03.2018, 20:50
Сборная России уступила Франции в контрольном матче
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Дата26.03.2018, 15:11
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Российские вооружения показали на военном параде в Мьянме
Дата27.03.2018, 17:57
Российские вооружения показали на военном параде в Мьянме
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
Дата27.03.2018, 08:39
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
17:05 В стране и мире
Видео
Число сотрудников российской дипмиссии при НАТО сокращено до 20 – генсек
16:48 В стране и мире
Видео
Украинского пранкера уличили в распространении фейка о «сотнях погибших» в Кемерове
14:53 В стране и мире
Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»
14:30 В стране и мире
Вице-премьер правительства Крыма подал в отставку
13:10 В стране и мире
Видео
«Дело Скрипаля» демонстрирует отсутствие интереса у западных властей к народу - Лавров
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет Видео
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета Видео
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва Видео
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео Видео
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.