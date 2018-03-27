Москвичи почтили память погибших при пожаре в Кемерово

На Манежной площади в Москве началось траурное мероприятие в память о жертвах кемеровской трагедии.

Народный мемориал установлен недалеко от ограды Александровского сада. Здесь горят поминальные свечи. К мемориалу кажду минуту подходят сотни людей, которые приносят сюда цветы и мягкие игрушки – в память о том, что большинство погибших в страшной трагедии – дети.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек. 13 пострадавших с различными травмами и отравлением продуктами горения находятся в больницах. Утром во вторник в Кемерово прибыл президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к месту трагедии, а потом встретился с пострадавшими.