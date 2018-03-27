Герой, спасавший детей из огня в Кемерове, рассказал о трагедии

Кемеровчанка Олеся Чащина рассказала, что число пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове могло быть больше, если бы не самообладание и мужество некоторых посетителей. По ее словам, в момент начала пожара ее ребенок был в кинозале, пишет кемеровский сайт «Комсомольской правды».

Как потом рассказали выжившие дети, из огня их выводил один мужчина. Он сказал всем срочно перестать паниковать и вывел их из горящего помещения. Теперь родители, чьи дети остались в живых благодаря героям, ищут своих спасителей.

«Я бы хотела его встретить и лично поблагодарить», — рассказала мать спасенного ребенка.

Имена некоторых людей, которые спасали детей из огня, уже известны. Одна из таких героев в списке погибших. Учительница кемеровской гимназии №17 Татьяна Дарсалия была в ТЦ с 14-летней дочкой Элей. Женщина успела вывести свою дочь из полыхающего торгового центра, а потом вернулась за остальными. Она смогла спасти жизнь нескольких детей, но сама погибла.

17-летнему курсанту кадетского корпуса МЧС Дмитрию Полухину удалось выжить. Из огня он вывел троих детей. Дмитрий уже спустился на третий этаж, когда услышал крики женщины: «Я никуда не пойду, у меня там дети остались!»

«Я подошел к ней, спросил, где они. Она была просто не в себе от ужаса, махнула рукой в какую-то сторону, я туда и пошел. Один магазин, второй, третий... Никого. А потом я услышал детские крики. В темноте я пошарил рукой и наткнулся на руку. Это был мальчик лет 11, как я потом уже увидел. Так же наощупь еще взял за шиворот двух девочек и потащил к выходу», - рассказал Дмитрий.

В воскресенье 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело, задержаны несколько человек.

Утром во вторник в Кемерово прилетел президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара. Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.