Украинский «Нафтогаз» намерен продолжить шантажировать «Газпром»

На встрече двух сторон, которая должна состояться в апреле, Украина намерена потребовать пересмотра транзитных тарифов в сторону их увеличения. Об этом сообщает RT. При этом ранее «Газпром» объявил о разрыве договора с «Нафтогазом».

Алексей Миллер еще 2 марта объявил о начале процесса расторжения всех контрактов с украинской компанией, однако последняя продолжает делать вид, что является хозяином положения.

Так, в пресс-службе «Нафтогаза» объявили, что очередной раунд переговоров по контрактам о транзите газа с российским «Газпромом» в апреле текущего года, причем Украина не только намеревается обсуждать будущее своей транзитной газотранспортной системы, которой в планах «Газпрома» после 2019 года просто нет, но и потребует увеличения тарифов за транзит российского газа через свою территорию.

28 февраля этого года Стокгольмский арбитражный суд принял решение о взыскании с «Газпрома» в пользу «Нафтогаза» 2,5 миллиардов долларов за «недобранный транзитный газ». «Газпром» подал апелляцию и объявил о расторжении договора с украинской стороной. В ответ на это Украина наложила арест на имущество российской компании.