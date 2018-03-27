Член комиссии по расследованию катастрофы раскрыл секретные данные о гибели Гагарина

О том, что действительно могло стать причиной трагедии истребителя МиГ-15УТИ, на котором разбился первый космонавт планеты Юрий Гагарин вместе с инструктором, рассказал телеканалу «Звезда» член Государственной комиссии по расследованию катастрофы МиГ-15, главный научный сотрудник АО «Летно-исследовательский институт имени М.М. Громова» и доктор технических наук Дмитрий Миронов.

Он полвека хранил молчание и впервые показал записную книжку, в которой вопреки строжайшему запрету, тогда делал пометки. Миронов уверен - к гибели первого космонавта привела неверная команда с Земли.

«Надо сказать, что упражнение, на которое они полетели, предусматривает, что оно должно выполняться либо вне облаков, либо за облаками. Но они вышли на высоту 4200 в облаках и все-таки начали задание. Опять нарушение», - рассказал «Звезде» Дмитрий Миронов.

Когда произошла трагедия, никаких «черных ящиков» еще не было. Пролить свет могли бы показания радаров, которые, кроме диспетчера, фиксирует специальная фотоприставка. Но в тот день по неизвестной причине ее забыли подключить. Не работал и барограф - прибор, измеряющий высоту в зависимости от давления: его не зарядили бумагой. Все это и породило слухи о том, что Гагарина могли устранить спецслужбы или что он сам инсценировал собственную смерть.

Дмитрий Миронов рассказал, что отсутствие дисциплины в работе наземных служб, реальных сведений о погоде, наконец, задержка вылета почти на полчаса вкупе спровоцировали катастрофу. Долгое время виновником считали метеорологический зонд. Как следует из рассекреченных документов и выводов космонавта Алексея Леонова, причиной трагедии могло быть сближение с другим самолетом, нарушившим свой коридор. В любом случае, гибель Гагарина продолжает обрастать все новыми подробностями.

Ранее сайт телеканала «Звезда» опубликовал статью под названием «Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают».

27 марта исполнилось ровно полвека со дня катастрофы. Гагарин погиб 27 марта 1968 года при выполнении тренировочного полета на учебном истребителе МиГ-15УТИ вместе с летчиком-инструктором Владимиром Серегиным. Их самолет разбился вблизи д. Новоселово Киржачского района Владимирской области. Официальная версия трагедии - выполнение летчиками резкого маневра привело к попаданию самолета в закритический режим полета и сваливанию (резкое падение подъемной силы из-за неправильного обтекания крыла воздушным потоком). Чем именно был вызван этот маневр, расследованию установить так до сих пор и не удалось.