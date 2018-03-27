Неисправный эскалатор «зажевал» пассажира метро в Стамбуле: видео

Неисправный эскалатор «заглотил» пассажира на одной из станций метро в Стамбуле. Об этом пишет турецкая газета Hurriyet.

Несчастный случай произошел на станции «Айязага». На кадрах видно, что пассажиры спускаются по неподвижному эскалатору. Внезапно лестничное полотно приходит в движение, затем происходит его разрыв. В образовавшийся проем падает мужчина, которого затягивает под ступеньки обратным ходом полотна.

Как сообщает издание, перед эскалатором стоял знак, предупреждающий о неисправности эскалатора, однако пассажиров это не остановило. На спасение пострадавшего ушел час, после чего его отправили в больницу. Жизни мужчины ничего не угрожает.