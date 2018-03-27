Директор торгового центра «Зимняя вишня» не признала свою ответственность за пожар

На допросе в кемеровском Заводской суде Надежда Судденок, генеральный директор ТЦ «Зимняя вишня», заявила, что двери в кинозалы никогда не закрывались. Ее слова приводит телеканал «360».

Помимо директора ТЦ, перед судьями предстали арендатор помещения, в котором, по версии следствия, произошло возгорание, сотрудники компании, отвечавшей за системы безопасности, и охранник ЧОП, отключивший пожарную сигнализацию, посчитав, что она сработала ложно.

Надежда Судденок, давая показания, в частности, заявила:

«Я отвечала за расстановку людей по локациям, за организацию работы, за прием и увольнение людей. Бизнес был так построен, что на мне были функции только по работе с людьми, организация обучения пожарной безопасности, охране труда. Я все условия по закону выполнила. Когда я принимала дела от предыдущего руководителя, не было даже должностных инструкций, я сама разрабатывала все с нуля».

Также Судденок заявила, что двери в кинозалы никогда не закрывались, и виновной в случившемся себя не признала. А причиной пожара, по ее словам, стал поджог.

«Хочется, чтобы Следственный комитет разобрался в этом, я хочу чтобы были обвинены те люди, которые действительно виноваты», - заявила Судденок.

В результате суд так и не принял решения об аресте основных фигурантов уголовного дела. По словам судьи, прошло слишком мало времени для сбора всех следственных материалов. Суд продлил срок задержания Надежде Судденок до 72 часов. Также на 72 часа продлен срок задержания технического директора ТЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева. Мера пресечения ему будет выбрана 28 марта.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате 64 человека, большинство из которых – дети, погибли. По предварительным результатам расследования установлено, что пожарная сигнализация давала сбои еще за две недели до трагедии.