Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Директор торгового центра «Зимняя вишня» не признала свою ответственность за пожар

Дмитрий Семенов
17:16 27.03.2018
Ранее в зал суда были доставлены основные фигуранты уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом по факту гибели людей при пожаре в торговом центре в Кемерово.
Директор торгового центра «Зимняя вишня» не признала свою ответственность за пожар
Фото: typical_kmr vk.com

На допросе в кемеровском Заводской суде Надежда Судденок, генеральный директор ТЦ «Зимняя вишня», заявила, что двери в кинозалы никогда не закрывались. Ее слова приводит телеканал «360».

Помимо директора ТЦ, перед судьями предстали арендатор помещения, в котором, по версии следствия, произошло возгорание, сотрудники компании, отвечавшей за системы безопасности, и охранник ЧОП, отключивший пожарную сигнализацию, посчитав, что она сработала ложно.

Надежда Судденок, давая показания, в частности, заявила:

«Я отвечала за расстановку людей по локациям, за организацию работы, за прием и увольнение людей. Бизнес был так построен, что на мне были функции только по работе с людьми, организация обучения пожарной безопасности, охране труда. Я все условия по закону выполнила. Когда я принимала дела от предыдущего руководителя, не было даже должностных инструкций, я сама разрабатывала все с нуля».

Также Судденок заявила, что двери в кинозалы никогда не закрывались, и виновной в случившемся себя не признала. А причиной пожара, по ее словам, стал поджог.

«Хочется, чтобы Следственный комитет разобрался в этом, я хочу чтобы были обвинены те люди, которые действительно виноваты», - заявила Судденок.

В результате суд так и не принял решения об аресте основных фигурантов уголовного дела. По словам судьи, прошло слишком мало времени для сбора всех следственных материалов.  Суд продлил срок задержания Надежде Судденок до 72 часов. Также на 72 часа продлен срок задержания технического директора ТЦ «Зимняя вишня» Георгия Соболева. Мера пресечения ему будет выбрана 28 марта.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате 64 человека, большинство из которых – дети, погибли. По предварительным результатам расследования установлено, что пожарная сигнализация давала сбои еще за две недели до трагедии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Ученые открыли неизвестный ранее орган человека
Дата27.03.2018, 16:38
Ученые открыли неизвестный ранее орган человека
В Хабаровском крае военные ВВО восстановили железнодорожное полотно после диверсии условного противника
Дата27.03.2018, 03:30
В Хабаровском крае военные ВВО восстановили железнодорожное полотно после диверсии условного противника
Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России Аршавина
Дата26.03.2018, 17:51
Черчесов объяснил, почему не вызвал в сборную России Аршавина
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
Дата26.03.2018, 15:11
Удар стального «Стрижа»: летчики пилотажной группы ВКС из Кубинки отработали защиту воздушных рубежей
«Форсаж по-русски»: какие преимущества получат танки Т-80БВ благодаря новому двигателю
Дата26.03.2018, 12:08
«Форсаж по-русски»: какие преимущества получат танки Т-80БВ благодаря новому двигателю
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
Дата27.03.2018, 08:39
Тайна гибели Гагарина: почему спустя полвека после трагедии споры о ней не утихают
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
17:05 В стране и мире
Число сотрудников российской дипмиссии при НАТО сокращено до 20 – генсек
16:48 В стране и мире
Видео
Украинского пранкера уличили в распространении фейка о «сотнях погибших» в Кемерове
14:53 В стране и мире
Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»
14:30 В стране и мире
Вице-премьер правительства Крыма подал в отставку
13:10 В стране и мире
Видео
«Дело Скрипаля» демонстрирует отсутствие интереса у западных властей к народу - Лавров
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет Видео
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета Видео
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва Видео
Страшный момент: огромная касатка напала на морского льва
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота» Видео
Успенская показала кадры разборок со стюардессой «Аэрофлота»
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР Видео
Опубликованы кадры схватки гиен и собак в ЮАР
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео Видео
Толстый кот-миротворец мгновенно остановил драку: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.