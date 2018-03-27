Число сотрудников российской дипмиссии при НАТО сокращено до 20 – генсек

Число сотрудников российской дипмиссии при НАТО сокращено с 30 до 20 человек. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в рамках реагирования альянса в связи с инцидентом в британском Солсбери.

«Совет НАТО сокращает максимальное число сотрудников постпредства РФ при НАТО на 10 человек в соответствии с моим решением. Это приведет к тому, что численность сотрудников составит 20 человек», — заявил Столтенберг.

Ранее страны Евросоюза рекомендовали Еврокомиссии доложить о ходе работе по укреплению химической и биологической безопасности в регионе, развитию сотрудничества с НАТО и усилению противодействия гибридным угрозам.

В понедельник 14 стран ЕС заявили о высылке российских дипломатов из-за с инцидента в Солсбери. Власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников российской миссии при ООН, а также закрывают генконсульство России в Сиэтле.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению причастна Россия. Москва это категорически отрицает.