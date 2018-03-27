Болгария отзывает посла в России «для консультаций с правительством»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов провел телефонный разговор с чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в России Бойко Коцевым. Премьер и посол обсудили «дело Скрипаля», а также реакцию на него в Евросоюзе и международном сообществе. В завершение разговора премьер-министр Борисов приказал послу вернуться в Болгарию для консультации с правительством страны. Об этом сообщает сайт правительства Болгарии.

Ранее МИД Болгарии заявлял, что власти страны не принимали решения о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Экс-сотрудник ГРУ и экс-шпион Британии в России Сергей Скрипаль был отравлен неизвестным нервно-паралитическим газом в Солсбери (Великобритания) 4 марта. Практически сразу британская сторона, без предоставления каких-либо доказательств, обвинила в случившемся Россию и ее руководство. Британия выслала из страны 23 российских дипломатов. Призыву Британии объявить дипломатическую войну России последовали 14 стран Евросоюза и США.