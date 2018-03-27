Разрозненные княжества: эксперт описал сценарий распада Украины

Политолог Александр Асафов не исключил скорого распада Украины. Своим мнением он поделился в программе «Сегодня утром» на телеканале «Звезда».

«Существует несколько украинских сценариев, как именно она будет распадаться. Но если перейти из мира фантазий в мир реальности, мы увидим, что действительно вероятность высока, поскольку киевская власть не контролирует окраины. Большие проблемы на Закарпатье, начинаются проблемы на Буковине, про Донбасс мы все знаем. В принципе олигархия, которая, так или иначе, контролирует разные районы Украины, вполне себе может пойти по сценарию распада Украины на несколько удельных княжеств», - предположил эксперт.

Год назад о возможном распаде Украины говорила депутат Верховной рады, глава политической партии «Батькившина» Юлия Тимошенко. Она заявляла, что к 2019 году «от Украины не останется и костей», если не провести внеочередные выборы парламента и президента.

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