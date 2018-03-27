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Украинского пранкера уличили в распространении фейка о «сотнях погибших» в Кемерове

Анастасия Евдокимова
16:48 27.03.2018
Пранкер звонил в кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС, и интересовался, сколько «свободных мест» осталось в учреждениях.
Фото: Kirill Kukhmarimago stock&people / globallookpress

Ложную информацию о «сотнях погибших» при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове распространил украинский пранкер Евгений Вольнов. Об этом сообщает РИА Новости.

На его YouTube-канале 25 марта было опубликовано видео, в котором он обзванивает кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС, и интересуется, сколько у них «свободных мест».

Узнав, что в одном из моргов готовы принять не более ста тел, он говорит, что скоро к ним подвезут «более трехсот трупов». Сотрудники были шокированы этими данными.

Ранее собравшиеся на митинг в центре Кемерово потребовали озвучить «настоящее» число жертв. В ответ на это мэр города Илья Середюк и 15 человек из инициативной группы поехали в морг судмедэкспертизы, чтобы лично сверить списки поступивших тел. После этого они сообщили, что проверили все помещения и не нашли тел сверх официальной статистики.

В воскресенье 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело, задержаны несколько человек.

Утром во вторник в Кемерово прилетел президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара. Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.

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