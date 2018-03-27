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Ученые открыли неизвестный ранее орган человека

Павел Настин
16:38 27.03.2018
Американские исследователи обнаружили сеть микроскопических каналов с жидкостью в соединительных тканях.
Ученые открыли неизвестный ранее орган человека
Фото: pixabay

Новый орган человека, представляющий собой сеть каналов в соединительной ткани других человеческих органов, обнаружили американские врачи. Научный доклад об этом опубликован в издании Scientific Reports.

Выявить новый орган удалось случайно, во время эндоскопического исследования желудочно-кишечного тракта одного из пациентов. При осмотре желчного протока врачи обнаружили, что окружающие его ткани пронизаны сетью неизвестных каналов, тогда как раньше считалось, что эти ткани имеют плотную однородную структуру.

Сперва специалисты приняли эти каналы за сеть капилляров, однако их внешний вид не соответствовал привычному. Исследовав другие органы, медики обнаружили, что подобные каналы проходят и через них. Ученые предположили, что обнаруженные каналы могут затрагивать все ткани в организме и являться новым органом, в котором содержится до 20% всей жидкости организма. Он выполняет амортизационную функцию, полагают ученые, и защищает внутренние органы.

В то же время исследователи предположили, что обнаруженные каналы могут способствовать распространению рака, позволяя опухолевым клеткам перемещаться по лимфатической системе. Специалисты намерены выяснить, можно ли будет использовать жидкость из каналов для ранней диагностики онкозаболеваний. Также они намерены установить взаимосвязь обнаруженной сети с возникновением воспалительных заболеваний. 

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