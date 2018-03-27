Следователи-криминалисты работают на месте пожара в ТЦ Кемерова

Следователи-криминалисты СК РФ работают на месте происшествия в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. На данный момент известно, что все тела погибших найдены.

Как отмечается в Telegram-канале СК РФ, с момента пожара обнаружены и доставлены в морг тела 59 погибших. К настоящему времени опознаны тела 21 погибшего, родственникам выданы разрешения для их захоронения.

«Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что СК считает невозможным публиковать списки погибших до полного завершения всех генетических экспертиз.

В воскресенье 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. Возбуждено уголовное дело, задержаны несколько человек.

Утром во вторник в Кемерово прилетел президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара. Среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура.