Губернатор Кемеровской области попросил прощения у Путина

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев лично извинился перед президентом России Владимиром Путиным за пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории», — заявил Тулеев в ходе совещания у главы страны.

Он также отметил, что солидарен с президентом, и, считает, что причины случившейся трагедии в «разгильдяйстве, халатности и попустительстве».

Пожар в четырехэтажном ТЦ в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержаны несколько человек.

Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара.