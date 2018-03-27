Пятерых фигурантов уголовного дела по факту пожара в Кемерово могут взять под стражу в зале суда

Следственный комитет будет настаивать на аресте всех фигурантов уголовного дела, которые в ближайшее время будут доставлены в зал суда. Об этом сообщает канал «360».

«Следователи СКР ходатайствуют об аресте обвиняемых по уголовному делу, возбужденному после пожара в кемеровском ТРЦ. В ближайшее время они будут доставлены в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения», - говорится на канале СК РФ в Telegram. Также, по мнению следователей, наиболее вероятной причиной возгорания является короткое замыкание. Версия теракта не рассматривается.

В настоящее время задержаны технический директор компании, которой принадлежит здание торгового центра, арендатор помещения, где находился, предположительно, источник возгорания, руководитель и один из сотрудников организации, которая занималась обслуживанием систем пожарной безопасности здания, а также сотрудник охраны, который отключил систему оповещения о пожаре после получения сигнала о пожаре.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта и унес жизни 64 человек. 13 пострадавших находятся в больницах. 28 марта объявлено днем траура в России.