Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве

Криминальный авторитет и вор в законе Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, признан Никулинским судом Москвы виновным в вымогательстве восьми миллионов рублей. Также виновными признали еще 10 сообщников. Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды».

Ранее прокуратура запрашивала для обвиняемого 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 700 тысяч рублей. В обвинительном заключении говорится, что Шакро возглавил организованную преступную группировку после смерти Деда Хасана. По версии следствия, группировка занималась в основном вымогательством и рейдерством.

В декабре прошлого года сотрудники ФСБ задержали бывшего главу СУ СКР по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко по подозрению в связях с криминальным авторитетом Захарием Калашовым, известным как Шакро Молодой.