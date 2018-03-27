Премьер Польши захотел дружить с Россией
По словам Моравецкого, эти дружественные отношения» должны быть «укреплены военной силой и за счет солидарности» с НАТО.
Фото: Adam Guz Polska Agencja Prasowa globallookpress
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире TVP выразил свое мнение о том, что Польша хочет сотрудничать с Россией, но намеревается укреплять свою оборону.
Моравецкий подчеркнул, что они хотят дружественных отношений с соседними государствами, в том числе с Россией. Однако, премьер Польши сказал, что они реалистично смотрят на вещи.
Он пояснил, что «эти дружественные отношения» должны быть «укреплены военной силой и за счет солидарности» с НАТО.
Напомним, что начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot.
Также в МИД Польши сообщали, что будут использовать любые средства защиты стран НАТО от России.