Премьер Польши захотел дружить с Россией

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в эфире TVP выразил свое мнение о том, что Польша хочет сотрудничать с Россией, но намеревается укреплять свою оборону.

Моравецкий подчеркнул, что они хотят дружественных отношений с соседними государствами, в том числе с Россией. Однако, премьер Польши сказал, что они реалистично смотрят на вещи.

Он пояснил, что «эти дружественные отношения» должны быть «укреплены военной силой и за счет солидарности» с НАТО.

Напомним, что начале июля 2017 года министерство национальной обороны Польши и министерство обороны США подписали соглашение о поставке Варшаве комплексов Patriot.

Также в МИД Польши сообщали, что будут использовать любые средства защиты стран НАТО от России.