Вице-губернатор Кемеровской области на коленях просил прощения у кемеровчан

Вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев вышел к собравшимся на стихийный митинг, который с самого утра продолжается у городской администрации.

Цивилев попытался обратиться к собравшимся через микрофон, но к этому моменту, по распоряжению городской администрации, громкоговорящая аппаратура уже была выключена. Тогда вице-губернатор обратился к участникам митинга напрямую.

«Я хотел бы попросить у вас прощения», — сказал Цивилев и неожиданно встал на колени. Простояв так десять секунд, он поднялся и продолжил: - Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение».

Вице-губернатор предложил создать рабочую группу для расследования причин кемеровской трагедии. В группу, по предложению Цивилева, должны войти городские чиновники и родственники погибших. Рабочая группа должна контролировать ход расследования, а также заняться подготовкой проекта памятника погибшим в страшном пожаре. Также, по просьбе горожан, группа должна проинспектировать городские кладбища, чтобы четко ответить на вопрос – сколько все-таки кемеровчан погибли в ТЦ «Зимняя вишня».

Пожар в торговом центре начался 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека, еще 13 находятся в больницах Кемерова с различными травмами и отравлением продуктами горения.

Утром во вторник в Кемерово прилетел президент России Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у места трагедии, посетил пострадавших и провел совещание с представителями всех служб города. На совещании обсуждались причины трагедии и ход ликвидации последствий пожара. Также президент подписал указ, согласно которому 28 марта объявляется днем траура в России.