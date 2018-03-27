Власти Кемерова опубликовали списки погибших и пропавших без вести при пожаре в ТЦ

Сайт администрации Кемерова опубликовал списки погибших и пропавших без вести людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Без вести пропавшими числятся 38 человек, в том числе более двадцати детей. Также на сайте есть список 25 погибших, личность которых уже установлена.

В воскресенье 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним официальным данным, в результате трагедии погибли 64 человека, в том числе более 40 детей, есть также госпитализированные и пропавшие без вести.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России 28 марта объявляется днем траура. На территории всей России будут приспущены государственные флаги. Всем учреждениям культуры и телевидению предлагается отменить развлекательные мероприятия.