Польша отгородится забором от Украины

В сентябре власти Польши планируют начать строительство ограждения на границе с Украиной и Белоруссией. Они мотивируют это тем, что необходимо остановить миграцию кабанов, распространяющих вирус африканской чумы свиней.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель, сообщает «Польское радио».

На заседании постоянного комитета (Совета министров) министр сообщил, что будет рассмотрена резолюция о программе строительства ограждения.

Стоимость постройки ограждения оценивается примерно в 300 млн злотых (71 млн евро).

Ранее говорилось, что стоимость забора может составить 30 млн евро, длина — 729 км.