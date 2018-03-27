Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) выдало Nord Stream разрешение на строительство 30-километрового участка трубопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«BSH выдало 27 марта уведомление о разрешении строительства газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне в Балтийском море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ведомстве не видят помех для удовлетворения запроса о прокладке «Северного потока — 2» по дну моря. Менеджер по получению разрешений в Германии Nord Stream 2 Йенс Ланге сказал, что германский участок газопровода имеет протяженность в 85 километров.

Проект «Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком».