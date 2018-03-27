Вице-премьер правительства Крыма подал в отставку

Бывший глава администрации Судака, Владимир Серов занял пост вице-премьера крымского правительства в 2017 году. В этой должности он курировал транспорт, энергетику и ЖКХ. Но по словам Аксенова, в решениях, принимаемых Серовым, не хватало обстоятельности и досконального изучения вопроса.

«К сожалению большому, работа, связанная с тем, что необходимо доходить до деталей в каждом конкретном вопросе на должном уровне, организована не была», — передает слова главы Крыма РИА Новости.

Ранее Сергей Аксенов заявлял, что после присоединения к России Крым стал «неприступной крепостью».