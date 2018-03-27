Знакомый Скрипаля назвал виновных в отравлении британского шпиона

Предприниматель из Великобритании Валерий Морозов, который лично знаком с Сергеем Скрипалем, в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда» назвал свою версию отравления британского шпиона и его дочери в Солсбери.

«За этим стоят те криминальные структуры, которые работают на элиты на Западе. Скрипаль оказался втянут в эти криминальные схемы, то ли потому что занимался кибербезопасностью, то ли потому что занимался политической разведкой», - предположил Морозов.

Он также рассказал, как начал получать письма с угрозами после отравления Скрипаля.

«Я получил сначала одно письмо, потом второе. Это было через несколько дней после того, как произошел случай с отравлением Скрипаля, и у меня начали брать интервью британские СМИ... Письмо было на русском языке, правда, на очень плохом. В следующих письмах слог был все лучше и лучше, последнее письмо вообще было написано с идиомами. Там примерно было написано: "Они пришли за Скрипалем, теперь придут за вами. Будьте осторожны, будьте на чеку"», - вспомнил Морозов.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Власти Великобритании без каких-либо доказательств обвиняют Россию в причастности к случившемуся. Москва версию Лондона категорически отрицает.

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