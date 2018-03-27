Юлия Скрипаль заходила в соцсети спустя 3 дня после отравления

Дочь британского шпиона Сергея Скрипаля Юлия заходила на свою страницу в социальной сети «Вконтакте» спустя три дня после отравления в Солсбери – 7 марта.

Об этом свидетельствует информация на странице девушки. Благодаря сервису посещений можно увидеть, что Юлия была в социальной сети 7 марта в 08:35.

Между тем не ясно, действительно ли Юлия самостоятельно посещала социальную сеть, поскольку в ее аккаунт мог зайти кто-то еще.

Напомним, отравление Юлии и Сергея Скрипаль произошло в британском Солсбери 4 марта. В настоящее время они находятся в коме.