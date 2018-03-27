Путин пообещал жителям Кемерова наказать всех виновных в страшном пожаре

Во время своего нахождения в Кемерове, президент России встретился с горожанами, обеспокоенными поиском причины трагедии в ТЦ «Зимняя вишня». Путин заявил, что идет расследование обстоятельств произошедшего.

Обеспокоенные жители Кемерова поинтересовались, не планируется ли в связи с этим отставка губернатора Амана Тулеева. Путин подчеркнул, что виновных еще предстоит установить, и вопрос о возможных кадровых переменах встанет только после этого.

«Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решение подобного рода… Во-первых, под камеры это не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват», — передает слова президента RT.

Путин подчеркнул, что когда речь идет о гибели детей, официальный статус виновного значения не имеет. Но не стоит торопиться «назначать» его. Глава государства заявил, что все виновные в трагедии будут привлечены к ответственности, а следователи пройдут по цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, заканчивая теми, кто следил за безопасностью.

«Все, кто должен отвечать, все ответят», — заключил президент.

Ранее Владимир Путин объявил 28 марта в России днем траура в связи со страшной трагедией в Кемерове.