Россия не будет терпеть хамство стран Запада и готовит ответные меры – Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена терпеть «хамство стран Запада» и готовит ответные меры на высылку дипломатов.

«Ответим, не сомневайтесь. Потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать», - подчеркнул он.

Вместе с тем Лавров отметил, что на мировой арене остается немного самостоятельных игроков.

«Напрашивающийся вывод заключается в том, что правы мы были, когда несколько раз подчеркивали, как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе», - подчеркнул дипломат.

В США 26 марта заявили о высылке 60 российских дипломатов, а также о закрытии генконсульства РФ в Сиэтле. Кроме того, к подобным мерам присоединились еще 19 стран. Такие меры были приняты на фоне отравления британского шпиона Сергея Скрипаля. В данном инциденте ряд стран обвиняет Москву.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.