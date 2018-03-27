Сергей Вершинин назначен замглавой МИД

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем главы МИД РФ, соответствующий документ опубликован соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 27 марта.

Ранее Вершинин занимал пост спецпредставителя главы МИД России по ближневосточному урегулированию. С февраля 2005 года возглавлял Департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД.Вершинин работает в системе МИД с 1976 года. Занимал должности в центральном аппарате министерства и за рубежом, в том числе в посольствах России в Тунисе и Алжире.