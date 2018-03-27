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Лондон до сих пор не предоставил Москве информацию по «делу Скрипаля» - Захарова

Лина Давыдова
13:30 27.03.2018
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Лондон до сих пор не предоставил никакие материалы по расследованию «дела Скрипаля» российской стороне.
Фото: pixabay.com

Россия даст адекватный ответ на все действия со стороны стран Евросоюза и США по так называемому делу Скрипаля. Об этом заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в кулуарах Synergy Women Forum в Москве.

«Будет дан адекватный ответ на все действия, которые мы видим со стороны стран ЕС и США. Речь идет о высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства в Соединенных Штатах Америки», - подчеркнула дипломат.

Она также напомнила об интервью посла США в РФ Джона Хантсмана изданию «Коммерсантъ», в котором тот утверждал о наличии неких материалов, распространяемых посольством Великобритании, проливающих свет на случившееся, и якобы доказывающих причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ.

«Я также хотела бы обратить внимание на действительно по-настоящему беспрецедентное интервью посла США в РФ, в котором журналисты российского издания задали несколько вопросов на одну и ту же тему: на каком основании США принимали решение о высылке российских дипломатов, тем самым подтвердив виновность якобы РФ в том, что случилось в Великобритании? Я обращаю внимание на то, что ни на один из поставленных вопросов посол из США не смог дать ответа. Он говорил о неких материалах, которые распространяются посольством Великобритании, и просил журналистов обратить внимание на эти «распечатки». Так вот, ни у одного российского журналиста нет этих самых материалов. Этих материалов нет и у МИД РФ. Эти некие секретные файлы не предаются гласности. Мы неоднократно повторяли, что мы требуем от Великобритании предоставить всю требующуюся информацию  по данному делу. Это недостойно, что касается посла такой крупной и по-настоящему ответственной за международные отношения державы оперировать данными, которые не поддаются гласности и не содержат какой-либо конкретной фактуры. У нас возникает резонный вопрос: возможно эти данные как раз и не публикуются потому что там кроме политических лозунгов ничего не содержится?», - поинтересовалась официальный представитель МИД РФ.

Захарова также добавила, что Министерство иностранных дел России обратилось к посольствам США и Великобритании с призывом предоставить данные о якобы причастности РФ к отравлению Сергея Скрипаля, но до сих пор от Лондона не поступило никакой информации.

«Мы вновь обратились к посольству США и Великобритании с просьбой предоставить эти данные. Мы ждем этих материалов. На сегодняшний момент от Лондона поступило ноль информации относительно содержания того, что случилось. Никакие обвинения не подкреплены фактурой», - пояснила Захарова.

Про мнению представителя внешнеполитического ведомства РФ, США и Великобритания продолжают «курс на неприкрытую русофобию».

«Мы задаем вопросы и делаем это публично. На каком основании страны принимали решение о высылке? Безусловно, это их суверенное право, но в данном случае речь о том, что высылка дипломатов мотивируется подтверждением обвинений в адрес РФ. На сегодняшний момент ни одно государство не предоставило никаких доказательств. Идет манипуляция общественным сознанием за счет этих информационных вбросов», - заключила официальный представитель МИД РФ.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Власти Великобритании без каких-либо доказательств обвиняют Россию в причастности к случившемуся. Москва версию Лондона категорически отрицает.

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