Путин объявил 28 марта днем траура в России в связи с трагедией в Кемерове

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому в России 28 марта объявляется днем траура в связи со страшной трагедией в Кемерове. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В день траура по погибшим в Кемерове на территории всей России будут приспущены государственные флаги. Всем учреждениям культуры и телевидению предлагается отменить развлекательные мероприятия, говорится в сообщении.

Также уточняется, что Кабмину и региональным властям было поручено принять меры по оказанию помощи родственникам жертв страшной трагедии в Кемерове.

В результате пожара в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 50 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 13 пострадавших.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел на место страшной трагедии в Кемерово. Глава РФ возложил цветы в память о жертвах трагедии.