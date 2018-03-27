«Дело Скрипаля» демонстрирует отсутствие интереса у западных властей к народу - Лавров
«Дело Скрипаля» демонстрирует, что правящие элиты Запада не прислушиваются к голосу народа. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Вместе с тем он отметил, что заявления политиков в Лондоне и Вашингтоне «оскорбляют систему англо-саксонского британского правосудия».
«Ситуация отражает стремление правящих элит не прислушиваться к голосу народа», - подчеркнул Лавров.
Кроме того, дипломат также заявил, что ознакомился с одним из материалов издания die Welt, в котором был опубликован опрос среди населения относительно антироссийских санкций.
«Мне показали сегодня материал газеты die Welt, которая проводила опрос населения, интересуясь, надо ли вводить новые санкции против России. Свыше 80% ответили отрицательно. Так что механизмы прямой демократии тоже нужно почаще использовать», - отметил он.
Ранее в МИД РФ рассказали, что Россия готовит адекватный ответ на решения США и ряда западных стран о высылке российских дипломатов.