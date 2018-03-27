Американские ВВС выпустили мультфильм про войну будущего

Компьютерный мультфильм, описывающий перспективное вооружение военно-воздушных сил США, опубликовала в Сети исследовательская лаборатория американских ВВС.

На видео показано, как пилот истребителя бомбардировщика пятого поколения F-35 управляет шестью ударными беспилотниками, каждый из которых несет планирующую управляемую авиабомбу. Одна из сброшенных бомб находит и уничтожает пусковую ракетную установку, внешне похожую на элемент советской системы ПВО С-125 «Печора».

В следующем эпизоде робот-андроид выталкивает из военно-транспортного самолета C-130 Hercules гигантскую кассетную бомбу, которая, оказавшись в воздухе, распадается на десятки малоразмерных БПЛА, образующих рой.

Также показано применение бомбардировщиком B-2 Spirit крылатой ракеты, оснащенной, судя по всему, системой радиоэлектронной борьбы - во время пролета ракеты над густонаселенным городом, по всему маршруту ее полета гаснет уличное освещение.

Завершается анимационный фильм кадрами, на которых перспективный истребитель американских ВВС поражает лазерным лучом такой же самолет без опознавательных знаков.