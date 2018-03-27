«Почему вы убиваете людей?» Россиянин из Лондона рассказал о безумных вопросах британцев

Подавляющее большинство британцев верит тому, что говорят в англоязычных СМИ об отравлении Сергея Скрипаля и якобы причастности к произошедшему России. Об этом в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда» рассказал главный редактор новостного агентства Profile Russia в Великобритании Сергей Буравлев.

По его словам, отношение жителей Великобритании к гражданам РФ поменялось после происшествия в Солсбери. Это связано с тем, что чаще всего в британских СМИ слышна антироссийская пропаганда.

«Отношение поменялось в первую очередь со стороны официальных представителей: как по телевизору, так и по радио часто слышна антироссийская риторика. Есть небольшой процент британцев, которые пытаются спорить или как минимум ставить все это под вопрос. Подавляющая часть населения верит тому, что показывают на телевидении и пишут в газетах. И все, что мы слышим - это что Россия использовала в Великобритании химическое оружие. И эту агрессивную пропаганду видно в английских СМИ. Это распространяется в массы и потом сказывается на отношении к нашим соотечественникам», - объяснил Буравлев.

Журналист также рассказал, как неоднократно к нему подходили британцы и задавали неуместные и порой странные вопросы в связи с отравлением Сергея Скрипаля.

«У меня конкретно спрашивали: "Почему вы, русские, приезжаете сюда и убиваете русских?". Я был в местной поликлинике и медицинский работник узнал, что меня зовут Сергей. И он спросил: "Почему вы приезжаете и убиваете русских?". У меня этот вопрос вызвал, конечно, шок. А другой человек подошел ко мне и спросил: "Ты из России, на каких условиях ты уехал, у тебя все хорошо?". Как бы проверяют, в безопасности ли я нахожусь», - отметил Буравлев.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Власти Великобритании без каких-либо доказательств обвиняют Россию в причастности к случившемуся. Москва версию Лондона категорически отрицает.