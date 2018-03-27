На Украине краденную военную технику пытались продать через Интернет

Украинская полиция обнаружила в Житомирской области около 200 единиц похищенной техники, которую незаконно хотели продать через Интернет. В частности, речь идет о БТР и БМП. Об этом рассказали в пресс-службе облуправления полиции.

Известно, что правоохранителям удалось выйти на схему хищения в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода.

«В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъяты почти 200 объектов, подготовленных к продаже. Среди выявленной техники — БТБы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в том числе для транспортировки людей по суше и на воде», - говорится в заявлении.

Кроме того уточняется, что также было изъято большое количество запчастей к спецтехнике, включая шины и аккумуляторные батареи.

В настоящее время уточняется вопрос о том, стоит ли данная спецтехника на учете в воинских частях.

Кроме того, правоохранителям удалось выяснить, что в Интернете были размещены соответствующие объявление о продаже данной техники.

По даному факту было заведено уголовное дело.

Ранее мэр города Львов Андрей Садовый заявил, что у украинцев была украдена страна.