Собственник задержанного украинскими пограничниками российского судна обратился в МИД РФ

В МИД России поступило обращение из керчинского кооператива «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая». Обращение направил владелец российского судна «Норд», задержанного украинскими пограничниками, подчеркнувший, что связь с командой не потеряна.

Напомним, ранее в Сети появились кадры задержания российского судна «Норд» с экипажем в составе десяти человек. Основанием для этого украинские пограничники посчитали регистрацию судна на территории Крыма и якобы нарушение территориальных границ Украины.