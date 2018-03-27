Выпрыгнувший из горящего ТЦ в Кемерове мальчик пришел в себя

Глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что 11-летний мальчик, выпрыгнувший с четвертого этажа загоревшегося торгового центра в Кемерове, пришел в себя.

Скворцова также отметила, что ребенок уже в состоянии общаться.

«Пострадавший в результате пожара в городе Кемерове ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание», - рассказала она.

Как отметила Скворцова, в настоящее время мальчику оказывается вся необходимая помощь в многопрофильной детской больнице в Кемерове.

«По данным компьютерной томографии, отмечен регресс патологических нарушений», - подчеркнула она.

По словам Скворцовой, мальчик выпрыгнул с четвертого этажа, чтобы спастись.

«У него в этой трагедии погибли родители и младшая сестра, он один спасся в семье. Мальчик получил тяжелую сочетанную травму — это травматическое поражение грудной клетки и пневмонит, переломы костей таза, травма органов брюшной полости», - рассказала Скорцова.

Ранее российский президент Владимир Путин посетил Кемерово, где произошла страшная трагедия. Со вторника, 27 марта, в Кемеровской области объявлен трехдневный траур.