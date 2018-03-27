В МИД РФ призвали Великобританию предоставить доказательную базу по «делу Скрипаля»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призывает предоставить данные, на которых основаны обвинительные доводы в адрес России касательно отравления Сергея Скрипаля и его дочери.

«Я обращаюсь к посольству США и Великобритании в Москве с просьбой направить в МИД информацию, которую они рассылают друг другу в качестве доказательной базы, но не передают российской стороне и не предают гласности», — написала Захарова в Facebook.

Между тем, уже более 20 европейских стран приняли решение о высылке российских дипломатов из солидарности с Лондоном.