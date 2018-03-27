В МИД РФ рассказали, какие меры будут приняты в ответ на высылку российских дипломатов

В России готовят адекватный ответ на решения США, а также ряда западных стран, выслать российских дипломатов. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Как было сказано в заявлении МИД, будет дан адекватный ответ на все действия, которые мы видим со стороны стран ЕС и США. Речь идет о высылке российских дипломатов и закрытии российского генерального консульства в США», - заявила Захарова.

Вместе с тем она отметила, что Москва запросила в посольствах США и Великобритании данные по «делу Скрипаля», о которых ранее говорил посол США в России Джон Хантсман.

«Мы требуем от Великобритании предоставить всю имеющуюся информацию по данному делу», - подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что Хантсман не будет присутствовать на встрече Министерства иностранных дел России для обсуждения ситуации в Солсбери.

Кроме того, в понедельник, 26 марта, стало известно, что 19 стран приняли решение о высылке российских дипломатов из солидарности с позицией Лондона по «делу Скрипаля».