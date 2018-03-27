МИД Австрии объяснил решение не высылать российских дипломатов

Необходимостью диалога с РФ объяснила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль решение своего правительства не высылать российских дипломатов из страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Как мы вчера заявили с канцлером Курцем, именно в трудные времена необходимо поддерживать диалог. То, что касается высылки дипломатов, решается самостоятельно каждым государством на двустороннем уровне. Здесь разные страны ЕС отреагировали по-разному. Мы решили не идти на этот шаг», - заявила Кнайссль.

Она добавила, что необходимо дождаться прояснения ситуации, так как до сих пор никто не представил доказательств причастности России к инциденту в Солсбери.

Ранее США, 16 государств Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Украина и ряд других стран приняли решение выслать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где были отравлены неизвестным веществом шпион MI6 Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона, не представляя никаких доказательств, утверждает, что к отравлению Скрипалей причастна РФ. Москва данные обвинения категорически отвергает.