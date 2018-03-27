В СК РФ назвали наиболее вероятную причину пожара в Кемерове

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о возможных причинах трагедии в Кемерове. По его словам, наиболее вероятно, что возгорание произошло из-за неполадок с оборудованием.

«Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим — применение открытого огня», — сказал Бастрыкин.

Отдельно он отметил, что следствие не может дать разумного объяснения действиям охранника, не включившего «тревожную кнопку» после возгорания. Сигнализация в «Зимней вишне» также не работала.

«То есть система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала», — констатировал глава Следственного комитета.

Между тем, ранее президент России Владимир Путин во время совещания в Кемерово, посвященного страшной трагедии, также объяснил, почему произошел пожар.