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В Ракке произошли столкновения между местными жителями и проамериканскими силами

Константин Федоров
11:15 27.03.2018
Иранское информационное агентство сообщило о вооруженных выступлениях жителей Ракки и близлежащих городов.
В Ракке произошли столкновения между местными жителями и проамериканскими силами
Фото: Morukc Umnaber / dpa / globallookpress

Жители сирийской Ракки подняли восстание против Сил демократической Сирии (СДС), которые поддерживают США, сообщило иранское информационное агентство Fars.

«В городе Мансура, находящемся недалеко от Ракки, произошло столкновение между членами арабского племени Бу Кхамис и аффилированными с "Рабочей партией Курдистана" Сирийскими демократическими силами», - сообщает агентство.

По информации Fars, стычки с использованием оружия произошли, после того как проамериканские силы задержали вождя племени Бу Кхамис. В результате столкновений, были ранены несколько бойцов СДС и гражданских лиц.

Возмущение жителей Ракки и близлежащих городов вызывает и требование к ним проамериканских группировок выплачивать взносы для войны с турецкой армией в Африне.

Ранее Минобороны РФ назвало гуманитарную ситуацию в этом регионе катастрофической.

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