Американские СМИ удивились опросу российского посольства в Twitter

Прямым вызовом Трампу и его администрации назвал американский телеканал CNBC Twitter-опрос, опубликованный российским посольством в Вашингтоне по поводу того, какое из американских консульств закрыть в РФ - во Владивостоке, Екатеринбурге или Санкт-Петербурге.

«Это прямой вызов решению администрации Трампа выслать 60 российских дипломатов и закрыть консульство России в Сиэтле», - говорится в сообщении.

Решение о высылке наших дипломатов из российских диппредставительств в США стало актом солидарности с Великобританией в связи с отравлением шпиона MI6 Сергея Скрипаля в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества, в котором обвиняют Москву.