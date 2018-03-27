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Блондинка в маске и военные разработки: радиолюбитель нашел новые детали в «деле Скрипаля»

Наталия Майорова
10:27 27.03.2018
Своим «открытием» исследователь делится в Сети. По его мнению, перед инцидентом с отравлением Сергей Скрипаль якобы встречался с неким «связным», которому передал засекреченные документы.
Блондинка в маске и военные разработки: радиолюбитель нашел новые детали в «деле Скрипаля»
Фото: I-Images ZUMAPRESS.com / globallookpress

Исследователь-энтузиаст, радиолюбитель Валентин Дегтерев обнаружил новую деталь в «деле Скрипаля».

По мнению Дегтерева, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль якобы встречался со связным еще 3 марта 2018 года. При этом исследователь отметил, что так называемый «связной» якобы работал в том же торговом центре, где располагался ресторан Zizzi – именно там обедали Скрипали в день отравления.

«Он (Сергей Скрипаль – прим. ред.) встречается со связным. Видимо, тот работает в этом же торговом центре. В руке у связного белый чемоданчик (или сумка). Скрипаль, что-то ему передает в руку. Видимо ключ от чемодана. Он сверкнул в кадре металлическим блеском», - пишет на своей странице на портале «Конт» Дегтерев.

После этого автор отмечает, что перед Скрипалем якобы проходит «блондинка в маске». 

«Перед Скрипалем и связным идет невысокая блондинка в белой куртке. На лице у нее надета черная маска. Это не медицинская маска. Вероятно это, что-то, типа, шарфа. Напомню, что сейчас полиция ищет такую же блондинку. Вероятно именно эту самую», - сообщает Дегтерев.

Исследователь заявляет, что Скрипаль якобы мог передавать какие-то документы. При этом Дегтерев отмечает, что, вероятнее всего, этой «стороной» была Украина.

«У меня нет никакого сомнения в том, что Сергей Скрипаль передавал какие-то военные разработки (документы) третьей стороне. Скорее всего, Украине. Только в этот раз предателя погубила его же жадность. Видимо, своим покровителям он уже начинал надоедать. Так, что убийц Скрипаля и его дочери нужно искать, именно, на Украине», - пишет он.

Кроме того, Дегтерев отмечает, что в дочь Скрипаля Юлия якобы присоединилась к отцу лишь в тот момент, когда они «пошли по переходу в машину», то есть якобы после встречи с так называемым «связным». 

Ранее Дегтерев уверен, что нашел человека, который якобы отравил британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

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