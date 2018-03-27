Не сомневайтесь, все виновные будут наказаны - Путин о трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня»

Российский президент Владимир Путин провел незапланированную встречу с группой граждан в Кемерово.

В ходе своего выступления президент РФ отметил, что все виновные в страшной трагедии будут наказаны.

«Сейчас здесь работает следственная группа из 100 человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», - заявил глава РФ.

Вместе с тем, российский президент призвал не сомневаться в официальных данных относительно числа погибших в трагедии. Путин также отметил, что не стоит доверять недостоверной информации в социальных сетях.

Кроме того, глава России выразил возмущение по поводу отсутствия проверок в торговом центре на протяжении двух лет.

«Два года не проводились проверки, хотя безопасность должна была быть обеспечена», - сообщил он.

Ранее сообщалось, что Путин прилетел в Кемерово, где после пожара в торговом центре погибли 64 человека. Глава России также возложил цветы в память о жертвах трагедии.