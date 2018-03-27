Высылка российских дипломатов готовилась заранее – посол РФ в США

Россия ответит на дипломатический демарш США, но спровоцировать себя на эмоциональный срыв не позволит. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов, комментируя высылку шестидесяти российских дипломатов и закрытие консульства в Сиэтле.

Антонов назвал эту акцию заранее спланированной, при этом он отметил, что ее цель является очевидной.

Он также отметил, что, нагнетая напряжение вокруг мифической «русской угрозы», западные политики пытаются отвлечь собственное население от внутренних проблем.

«Высылаются люди, отвечающие за те немногие направления, на которых выживает взаимовыгодное сотрудничество – космос, наука и культура, торговля, выяснение судеб пленных и пропавших без вести. Восстановление отношений и поиск точек соприкосновения отброшены назад. Масштаб ущерба и предшествовавшие ему информационная подготовка и сопровождение говорят о том, что он, скорее всего, планировался заранее, просто был отложен – в ожидании подходящего повода», – отметил Антонов на странице ведомства в социальной сети Facebook.

Вместе с тем о высылке двух российских дипломатов объявила также и Австралия. Всего таких стран уже больше 20, в частности - решение подтвердили Польша, Германия, Чехия, страны Балтии, Италия, Украина, Дания, Ирландия, Франция, Нидерланды, Румыния, Финляндия, Хорватия, Канада. Самый массовый отъезд ожидает наших дипработников в США. Таким образом, страны продемонстрировали солидарность с Лондоном в связи с «делом Скрипаля».

Однако высылать дипломатов, не имея на то оснований, отказались Австрия, Словения, Болгария, а также Словакия.