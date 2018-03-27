Владимир Путин посетил больницу в Кемерово и пообщался с пострадавшими при пожаре

Возложив цветы возле здания сгоревшего ТЦ, глава России отправился в кемеровскую больницу, чтобы узнать о самочувствии пострадавших при пожаре. В частности, с президентом смог поговорить 18-летний пациент, который, спасаясь от огня, выпрыгнул с 4-го этажа здания. Пострадавший рассказал, что в момент начала пожара в «Зимней вишне» многие просто не поверили случившемуся и думали, что это учебная тревога. Сейчас молодой человек чувствует себя нормально, его отец также жив и идет на поправку.

Также Владимир Путин встретился с тремя мужчинами, которые не растерялись и помогали эвакуировать людей из торгового центра. Один из них, оказавшийся профессиональным спасателем, выразил мнение, что страшная трагедия произошла из-за неправильной конструкции «Зимней вишни», узких проходов и неудобных эвакуационных выходов, передает его слова РИА Новости.

Ранее президент России возложил цветы к стихийному мемориалу возле места трагедии в Кемерово.